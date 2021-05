Monsoon Update 2021: 3 जून को केरल पहुंचेगा मानसून, दो साइक्लोन के कारण इस साल Heatwave नहीं

India

नई दिल्ली, 31 मई। सोमवार को भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि मानसून 3 जून को ही केरल पहुंचेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामनी ने कहा कि ' Monsoon 3 जून तक केरल पहुंचेगा लेकिन दक्षिण-पश्चिम मानसून के आने से पहले 2 और 3 जून को राज्य में भारी बारिश की आशंका है। यही नहीं दिल्ली-एनसीआर में भी कल गरज के साथ बौछारें पड़ेगी। दो बैक-टू-बैक चक्रवातों के कारण इस वर्ष कोई हीटवेव नहीं होगी।'

Southwest monsoon to arrive in Kerala by June 3, heavy rainfall expected on 2nd & 3rd June.There would be no heatwave this year due to two back-to-back cyclones aid IMD.