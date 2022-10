Congress President Election में शशि थरूर क्यों बने उम्मीदवार, अब बताई अपनी मंशा

India

oi-Jyoti Bhaskar

नई दिल्ली, 01 अक्टूबर : शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल हैं। उनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं के भी कांग्रेस के शीर्ष पद की दौड़ में शामिल होने की बात सामने आ रही है। थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं ? इस सवाल पर उन्होंने पहली बार बात की है। उन्होंने कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र का हवाला दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और तिरुवनंतपुर से लोक सभा सांसद शशि थरूर ने कहा, जो आंतरिक लोकतंत्र हम दिखा रहे हैं, वह कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल में मौजूद नहीं है। जब चुनाव की घोषणा हुई, उसी समय मेरा इरादा (लड़ने का) था। मैंने एक लेख भी लिखा था, जिसमें मैंने स्पष्ट किया कि चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा है। मैंने इसके कारणों का भी उल्लेख किया है।

बकौल थरूर, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का मन बनाने के बाद कई लोगों और कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ताओं ने मुझसे चुनाव लड़ने को कहा। उन्होंने कहा, लोगों की राय के बाद मैंने सोचना और लोगों से बात करना शुरू किया।

After that several people, ordinary workers told me to contest the poll. I started thinking and talking to people...I just want the party to strengthen and that I become a voice of the changes within the party and show its different face to people: Shashi Tharoor (2/2) pic.twitter.com/BzmpVlHDlK