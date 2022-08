कुल्लू के सोलंग नाला में आई बाढ़ में बहे दो लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन कल फिर होगा शुरू

India

oi-Bhavna Pandey

सोलंग, 15 अगस्‍त: कुल्लू के सोलंग नाला में अचानक बाढ़ आई। जिसमें दो लोग लापता नदी में पानी का बहाव बह गए। जिनको बचाने के लिए रेसक्‍यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था लेकिन रात होने के कारण आज बचाव कार्य रोक दिया गया है। कल सुबह फिर से शुरू होगा। ये जानकारी एसडीएम मनाली ने दी।

सांकेतिक फोटो

English summary

search operation will start again tomorrow for two people who were washed away in the floods in Solang Nala, Kullu