दिल्ली: सत्येंद्र जैन ने डॉक्टरों की सैलरी विवाद पर MCD को घेरा, बोले- होर्डिंग लगाने के पैसे हैं, वेतन देने के नहीं

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उचित कदम उठा रही हैं। इस बीच दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों में इजाफा देखने को मिला है, शनिवार को कुल 4116 कोविड-19 के नए केस सामने आए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रविवार को कहा, 'दिल्ली में पिछले दस दिनों में मुत्यु दर 0.94 रही। कुल मृत्यु दर 1.77 है। 5,323 कोरोना बेड भरे हुए हैं और 10,414 खाली हैं। एक्सपर्ट कमेटी के अनुसार त्योहारों और सर्दियों में केसों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इस बीच सत्येंद्र जैन ने हड़ताली डॉक्टरों को सैलरी न दे पाने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को आड़े हाथ लिया है।

एमसीडी पर निशाना साधते हुए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, कोरोना वायरस महामारी के जंग के दौरान एमसीडी के डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पता नहीं एमसीडी वाले इतने पैसों का क्या करते हैं, कहां खर्च कर रहे हैं। वेतन का भुगतान दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाता है। उनके पास होर्डिंग्स लगाने के तो पैसे हैं लेकिन डॉक्टरों को उनका वेतन देने के लिए नहीं, यह तो हद हो गई है।

Salaries are paid by Municipal Corporation of Delhi. Instead of paying doctors' salaries, don't know where MCD is spending its funds. They've money for hoardings but not for salaries: Delhi Health Minister Satyendar Jain on doctors' strike due to non-payment of salaries pic.twitter.com/yQeX2tSM4r