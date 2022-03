UP चुनाव: सट्टा बाजार में SP को मिल रहा है ज्यादा भाव, BJP जीतेगी इतनी सीटें, बाकी राज्यों की तस्वीर भी जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 8 मार्च: उत्तर प्रदेश में सातवें चरण के चुनाव खत्म होने के साथ ही सोमवार शाम को पांचों राज्यों को लेकर कई एग्जिट पोल सामने आए। ज्यादातर एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी का अनुमान जाहिर किया गया है। वहीं पंजाब में बड़ा उलटफेर होने के दावे के साथ आम आदमी पार्टी की बंपर जीत की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में भी ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी सरकार की वापसी का अनुमान लगाया है। गोवा में त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीर दिखाई पड़ रही है और मणिपुर में ज्यादातर एग्जिट पोल भाजपा की बड़ी जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में अब समय है सट्टा बाजार के रुख जानने का। कई बार बड़े-बड़े चुनावी पंडित नाकाम हो जाते हैं, लेकिन सटोरियों की अनुमान मुश्किल से ही गलत साबित होता है। इसबार देशभर के ज्यादातर सटोरिये सभी पूर्वानुमानों से उलट समाजवादी पार्टी पर ज्यादा भाव लगा रहे हैं।

English summary

Satta bazar:In the speculative markets across the country, the BJP govt is predicted to return in UP, AAP govt in Punjab and Uttarakhand BJP close to majority