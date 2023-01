Sammed Shikharji : जैन मुनि के निधन से खलबली, झारखंड सरकार के फैसले पर केंद्र सरकार की रोक, CM क्या बोले ?

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पत्र लिखा है। उन्होंने गिरिडीह जिले के तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखरजी स्थल से संबंधित उचित निर्णय लेने की अपील की है। केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है।

Sammed Shikharji : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने झारखंड सरकार को कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सम्मेद शिखरजी पर्वत क्षेत्र जैन धर्म का विश्व का सबसे पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थान है। इसकी पवित्रता और संरक्षण के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने झारखंड सरकार को एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर कहा गया है कि सरकार जैन समुदाय के साथ-साथ राष्ट्र के लिए भी गिरिडीह जिले के सम्मेद शिखरजी की पवित्रता और महत्व को पहचानती है।

केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लेटर मिलने के बाद पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित सम्मेद शिखरजी के संबंध में कहा कि सरकार शिखरजी की पवित्रता और महत्व बरकरार रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। बता दें कि जैन धर्मावलंबियों ने पवित्र तीर्थ- सम्मेद शिखरजी को "टूरिस्ट प्लेस" पुकारने के फैसले की कड़ी आलोचना की। अब सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए झारखंड के मुख्य तीर्थस्थल सम्मेद शिखरजी के आसपास सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार के इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में नामित करने और पारसनाथ पहाड़ी में किसी भी बदलाव पर रोक लगाने का फैसला लिया है।

दरअसल, जैन समुदाय को डर है कि इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में नामित करने से "इसकी पवित्रता को ठेस पहुंच सकती है।" इस पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने हेमंत सोरेन की सरकार को शराब के सेवन या "धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को दूषित करने" या पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने जैसी प्रतिबंधित गतिविधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने को कहा है।

इससे पहले आज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र को 2019 की अधिसूचना पर "उचित निर्णय" लेने के लिए लिखा। उन्होंने लिखा है कि राज्य की 2021 की पर्यटन नीति का जैन समुदाय द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसका मकसद एक प्रबंधन बोर्ड बनाना है, जिससे धर्मस्थल का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा, राज्य के पर्यटन सचिव के नेतृत्व में प्रबंधन बोर्ड में छह गैर-सरकारी सदस्य होंगे। इन्हें जैन समुदाय से ही चुना जा रहा है। सीएम ने केंद्र सरकार को बताया, जैन समुदाय पारसनाथ हिल्स, जहां मंदिर स्थित है, उसे "पर्यावरण पर्यटन" क्षेत्र घोषित करने का विरोध कर रहा है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री ने आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करने की अपील की है। इसी के बमुश्किल दो घंटे बाद, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक ज्ञापन जारी किया। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिक रूप से हानिकारक गतिविधियों को तुरंत "रोक" दिया जाए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी कहा, "किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा।" उन्होंने जोर देकर कहा कि ईको टूरिज्म का मतलब उस क्षेत्र में कोई स्थायी संरचना, रेस्तरां और ऐसी चीजों का निर्माण करना नहीं है।

केंद्र सरकार के मेमो में यह भी कहा गया है कि प्रबंधन बोर्ड में कम से कम दो सदस्य जैन समुदाय से होने चाहिए। बता दें कि सम्मेद शिखर पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य और तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में आता है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव (@byadavbjp) ने ट्वीट किया, निषिद्ध गतिविधियों की एक सूची है जो नामित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में और उसके आसपास नहीं हो सकती है। प्रतिबंधों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।

