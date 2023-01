समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने के विरोध में उतरा यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, SC के बाहर किया प्रदर्शन

समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने के विरोध में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट संगठन उतर आया है। इसको लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया।

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं थी, जिसपर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन सुनवाई से पहले यूनाइटेड हिंदू फ्रंट इसके विरोध में उतर आया है। इसी को लेकर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

Just before #SupremeCourt hears petitions seeking legal recognition for same-sex marriages, United Hindu Front protests outside the top court. Organisation say being gay is against Indian culture and Supreme court cannot hear the case #samesexmarriage pic.twitter.com/Aw2NfKJwOg