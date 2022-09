आरएसएस प्रमुख ने क्यों कहा- 'अमेरिका, रूस या चीन नहीं हो सकता भारत, यह मजाक होगा'

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 20 सितंबर: संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस बात पर फिर जोर दिया है कि भारत के इतिहास और वर्तमान को भारतीयता के हिसाब से ही देखना होगा। उन्होंने बताया है कि किस तरह से आक्रमणकारियों ने अपने स्वार्थ में प्राचीन भारत के इतिहास और इसकी उपलब्धियों को बर्बाद करने का काम किया। उनके मुताबिक ऐसे ही विदेशी शासकों ने हमारे दिमाग में भर दिया कि हम जिस परंपरा का पालन करते हैं, वह बेकार है। रामायण और महाभारत पर सवाल उठाए जाने लगे। लेकिन, उन्होंने कहा है कि यह भारतीयों की ही जिम्मेदारी है कि अपने गौरवपूर्ण इतिहास को सही दृष्टिकोण से सामने लाएं। इस संबंध में उन्होंने कई तर्क भी सामने रखे हैं।

English summary

RSS chief Mohan Bhagwat has said that India cannot be made America, China or Russia, it will be a big joke. India has to be seen from the point of view of Indianness