ऋषि सुनक: महबूबा को याद आया CAA-NRC,भाजपा का पलटवार- क्या J&K में अल्पसंख्यक सीएम स्वीकार करेंगी

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Rishi Sunak religion: ऋषि सुनक के ब्रिटिश पीएम बनने पर भारतीय राजनीति गर्म हो गई है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को सुनक की कामयाबी देखते ही नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी जैसे राजनीतिक मुद्दों की याद सताने लग गई है। महबूबा को सुनक के रूप में एक अल्पसंख्यक हिंदू का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना दिखाई दे रहा है। लेकिन, उनके मन में मची उथल-पुथल का भाजपा नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी उन्हीं की राजनीति को याद दिलाते हुए उनपर जोरदार पलटवार किया है। प्रसाद ने जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर महबूबा से सीधा जवाब मांग लिया है।

English summary

Rishi Sunak religion:On the pretext of becoming the new British PM, Mabooba Mufti raised the issue of NRC, CAA, BJP asked whether minority CMs in Kashmir would accept