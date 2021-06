मिल्खा सिंह निधन: शाहरुख, अक्षय से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक ने जताया दुख, जानिए किसने कैसे किया याद

नई दिल्ली, 19 जून: भारत के मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। बॉलीवुड के कई कलाकार मिल्खा सिंह के निधन से भावुक हैं। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, तापसी पन्नू, सनी देओल, रवीना टंडन जैसे अन्य सितारों ने सोशल मीडिया पर 'द फ्लाइंग सिख' को श्रद्धांजलि दी है। मिल्खा सिंह का शुक्रवार (18 जून 2021) को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह मई में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। वह पोस्ट कोविड परेशानियों से जूझ रहे थे। पारिवारिक बयान में कहा गया है, "बहुत दुख के साथ आप सभी को सूचित किया जा रहा है कि मिल्खा सिंह जी का 18 जून 2021 को रात 11.30 बजे निधन हो गया।" आइए जानें किस बॉलीवुड कलाकार ने मिल्खा सिंह के निधन पर क्या कहा?

- अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा,"मिल्खा सिंह जी के निधन के बारे में सुनकर विश्वास नहीं होता। बहुत दुखी हूं। यह एक ऐसा किरदार था, जिसको मुझे परदे पर न निभाने का अफसोस हमेशा रहेगा। 'द फ्लाइंग सिख' की स्वर्ग में भी गोल्डन रनिंग हो। ओम शांति, सर।" बता दें कि अक्षय कुमार को मिल्खा सिंह पर आधारित फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' में फरहान अख्तर से पहले काम करने के लिए ऑफर की गई थी। ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी।

Incredibly sad to hear about the demise of #MilkhaSingh ji. The one character I forever regret not playing on-screen!

May you have a golden run in heaven, Flying Sikh. Om shanti, Sir 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) June 19, 2021

- शाहरुख खान ने ट्वीट किया, "फ्लाइंग सिख भले ही व्यक्तिगत तौर पर हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उनकी मौजूदगी हमेशा महसूस की जाएगी। उन्होंने जो अपने पीछे छोड़ा है, जो उनकी विरासत है,वो भी बेजोड़ रहेगी। मेरे लिए वह प्रेरणा थे... लाखों लोगों के लिए प्रेरणा थे। मिल्खा सिंह सर शांति में रहें।"

The Flying Sikh may no longer be with us in person but his presence will always be felt and his legacy will remain unmatched... An inspiration to me... an inspiration to millions. Rest in Peace Milkha Singh sir. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 18, 2021

- प्रियंका चोपड़ा ने मिल्खा सिंह से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए ट्वीट किया। प्रियंका ने लिखा, ''आपने हमारी पहली मुलाकात को स्पेशल बना दिया था। मैं आपकी उत्कृष्टता से प्रेरित हूं, मैं आपकी विनम्रता से प्रभावित हूं, हमारे देश के लिए किए आपके योगदान से प्रभावित हूं। ओम शांति मिल्खा जी।''

Warm and welcoming, you made our first meeting so so special. I have been inspired by your excellence, touched by your humility, influenced by your contribution to our country. Om Shanti #Milkha ji. Sending love and prayers to the family. #MilkhaSingh — PRIYANKA (@priyankachopra) June 18, 2021

- तापसी पन्नू ने लिखा, "और वह उड़ गएं"

-सनी देओल ने लिखा, "देश आपको हमेशा याद रखेगा और आपके जीवन से हमेशा प्रेरणा लेगा। मिल्खा सिंह"

-रवीना टंडन ने लिखा, ''आपसे मिलने का सौभाग्य मिला था सर। आपका हम सभी के दिलों में एक खास जगह रहेगी। जब भी जिंदगी में हमे प्रेरणा की जरूरत होगी, , "भाग मिल्खा भाग" हमारे कानों में गूंजेगी। शांति।''

- जावेद जाफरी ने लिखा, 'RIP मिल्खा जी। आप देश के खेल नायक थे। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाए हैं।' जावेद जाफरी ने अपने ट्वीट के साथ "भाग मिल्खा भाग" का गाना भी शेयर किया है और लिखा- यह गीत आपकी याद में एक श्रद्धांजलि है।

- मधुर भंडारकर ने लिखा है, ''मिल्खा सिंह जी के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। आपको लेकर हमारे दिलों में एक महान प्रेरणा हमेशा रहेगी।''

मिल्खा सिंह की पत्नी की भी हुई कोरोना से मौत

बता दें कि मिल्खा सिंह मई में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। पिछले कुछ दिनों से मिल्खा सिंह चंडीगढ़ में पीजीआईएमईआर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे। अस्पताल आने से पहले वह अपने घर पर क्वारंटाइन थे। मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मला मिल्खा सिंह का भी कोरोना की वजह से 13 जून 2021 को निधन हुआ था। वह 85 वर्ष की थीं।

ये भी पढ़ें- मिल्खा सिंह से 'फ्लाइंग सिख' तक: जानें महान एथलीट के बारे में,जिसने भारत को 'ट्रैक एंड फील्ड' से परिचित करवाया

मिल्खा सिंह चार बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं और 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर चैंपियन बने थे। मिल्खा सिंह अब भी एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट हैं। मिल्खा सिंह को उनकी खेल उपलब्धियों के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।

