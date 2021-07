Raj Kundra Row: Hot सेलिना जेटली को 'HotShots' के लिए किया गया था अप्रोच?, जानें क्या है सच?

India

मुंबई, 28 जुलाई। पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा की मुश्किलें अब बढ़ती ही जा रही हैं। जहां एक ओर बुधवार को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुधीर भाजीपाले ने राज कुंद्रा की बेल की अर्जी खारिज कर दी है तो वहीं दूसरी ओर कुंद्रा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं।

English summary

According to ETimes, Celina Jaitly’s spokesperson,saying that Celina was approached to star in an app, it was Shilpa Shetty’s influencer app and not HotShots.