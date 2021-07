Raj Kundra के पुराने ट्वीट पढ़कर भड़के लोग, माता सीता के लिए किया था आपत्तिजनक पोस्ट

India

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 20 जुलाई। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा शिल्पा शेट्टी से शादी के बाद चर्चा में आए उनके पति राज कुंद्रा इन दिनों सलाखों के पीछे हैं। राज कुंद्रा पर आरोप लगे हैं कि वह पॉर्न फिल्मों को बनाते और एक पेड मोबाइल ऐप पर उन्हें रिलीज करते थे। इस मामले में सोमवार देर रात मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज को गिरफ्तार किया और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। बॉलीवुड में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी बहुत बड़ा नाम हैं लेकिन उनके पति राज कुंद्रा भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। राज कुंद्रा का नाम इससे पहले भी कई बार विवादों में आ चुका है।

why was Newton shocked to see a ?Naked Girl????? Think??? Because something started Moving Upwards which was against the Law of Gravity !