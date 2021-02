तमिलनाडु में प्रोफेसरों से मिले राहुल गांधी, बोले- हम सत्ता में आएंगे तो स्कॉलरशिप को देंगे बढ़ावा

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पुडुचेरी और केरल के बाद तमिलनाडु के दौरे पर हैं। रविवार को राहुल गांधी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में सेंट जेवियर्स कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने प्रोफेसरों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हम आज एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं, जो अपने विरोधियों को कुचलने में लगा हुआ है, लेकिन हम पहले भी ऐसी स्थिति से निपट चुके हैं। हमने अंग्रेजों को इस देश से भगाया है, जो नरेंद्र मोदी से काफी शक्तिशाली थे। ऐसे में जब हमने अंग्रेजों को वापस भेज दिया तो हम नरेंद्र मोदी को भी नागपुर वापस भेज देंगे।

हम सत्ता में आएंगे तो शिक्षा में भी बदलाव लाएंगे- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने इस दौरान महिला सशक्तिकरण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज महिलाओं के सम्मान के बिना सशक्त नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने इसके अलावा केंद्र सरकार की नई शिक्षा प्रणाली को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, सभी के लिए होनी चाहिए। हम सत्ता में आएंगे तो गरीबों को छात्रवृत्ति देंगे और महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमें शिक्षा प्रणाली को लेकर कोई नीति या फिर कोई योजना तैयार करनी है तो छात्रों और अध्यापकों के साथ बातचीत करनी होगी, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ऐसा नहीं किया गया।

I don't believe that education should be only for financially strong people. When we (Congress) come to power, we are going to push for scholarships in education: Rahul Gandhi, Congress interacts with college professors at St. Xavier’s College in Tirunelveli, Tamil Nadu pic.twitter.com/AWwH6HZMfW