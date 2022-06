एक तरफ पार्टी और दूसरी तरफ पिता, क्या करेंगे भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ? जानिए

India

नई दिल्ली, 22 जून: राष्ट्रपति चुनाव की वजह से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा के सामने कर्तव्य और परिवार में से एक को चुनने की स्थिति आ गई है। एक तरफ पिता यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी बीजेपी है, जिसने अपनी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भवन में पहुंचाने के लिए बहुत ही सधी हुई रणनीति तैयार की है। आइए जानते हैं कि क्या पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के मन में इस बात को लेकर किसी तरह की उलझन है ? या फिर उन्होंने कोई फैसला ले लिया है ?

BJP MP Jayant Sinha has said that Presidential election should not be made his family affair, he will fulfill his constitutional responsibility.