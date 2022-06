राष्ट्रपति चुनाव: विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी AIMIM, ओवैसी ने किया ऐलान

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 27 जून: राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Election 2022 ) में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करने का ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर इस बात की घोषणा की है। ओवैसी ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में एआईएमआईएम के विधायक विपक्षी दल के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट देंगे।

असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट

असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि विपक्षी दल के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को एआईएमआईएम विधायक राष्ट्रपति चुनाव में वोट देंगे। यशवंत सिन्हा ने मुझसे पहले भी कॉल पर बात की थी। बता दें कि 21 जून को विपक्षी दल की एक बड़ी बैठक में राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त रूप से यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान किया गया था।

AIMIM legislators will be voting for opposition candidate @YashwantSinha in the #PresidentialElections. Mr Sinha spoke to me on call earlier as well.