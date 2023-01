'आपका 2023 शानदार हो', राष्ट्रपति मुर्मू और PM नरेंद्र मोदी ने ऐसे दी देशवासियों को नए साल की बधाई

India

oi-Pallavi Kumari

आज नए साल का पहला दिन है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता और भारत के अन्य बड़े शहरों ने भारी जश्न के बीच 2023 का स्वागत किया है। लगभग दो सालों में पहली बार है जब नए साल की तैयारी कर रहे लोगों के लिए कोविड प्रतिबंधों में ढील दी गई है। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर लिखा, ''साल 2023 हमारे जीवन में नई प्रेरणा, लक्ष्य और उपलब्धियां लेकर आए। आइए हम देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का संकल्प लें।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा, ''आपका 2023 शानदार हो! यह आशा, खुशी और ढेर सारी सफलता से भरा हो। सभी को अद्भुत स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले।''

Have a great 2023! May it be filled with hope, happiness and lots of success. May everyone be blessed with wonderful health.

President Droupadi Murmu extends #NewYear2023 greetings

"May the Year 2023 bring new inspirations, goals and achievements in our lives. Let us resolve to rededicate ourselves to the unity, integrity and inclusive development of the nation," tweets President pic.twitter.com/ySwwlNmXpj