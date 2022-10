PM मोदी आज गुजरात में मिशन LiFE का करेंगे शुभारंभ, 1970cr की विकास परियोजनाओं की भी देंगे सौगात

India

oi-Pallavi Kumari

PM Narendra Modi to launch Mission LiFE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ भारत दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस दिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं। पीएमओ के मुताबिक एंटोनियो गुटेरेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिशन लाइफ से संबंधित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में भारत मिशन लाइफ का बुकलेट, लोगो और टैगलाइन भी दिया जाएगा।

पीएम मोदी इसके अलावा गुजरात में 1970 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगत व्यारा तापी जिले को देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ताजी जिले के व्यारा में पीएम मोदी 1970 करोड़ की अलग-अलग विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

इस साल जनवरी में दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र का कार्यभार संभालने के बाद गुटेरेस की यह पहली भारत यात्रा है। एंटोनियो गुटेरेस अपने भारतीय वार्ताकारों के साथ बातचीत करने के अलावा मुंबई के ताजमहल होटल में 26/11 के आतंकी हमलों के पीड़ितों को भी श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज गुरुवार 20 अक्टूबर को आखिरी दिन है। पीएम मोदी 19 अक्टूबर को गुजरात पहुंचे थे।

PM Narendra Modi to launch Mission LiFE in Gujarat's Kevadia today. PM will participate in the 10th Heads of Missions Conference in Kevadia. PM will also lay the foundation stone of multiple development initiatives worth over Rs. 1970 crores in Vyara, Tapi.

