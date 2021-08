पीएम मोदी ने की यूरोपीय परिषद अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के बात, अफगानिस्तान में उभरती स्थिति पर हुई चर्चा

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 31 अगस्त: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से मंगलवार को बात की। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी। उन्होंने बताया अफगानिस्तान में उभरती स्थिति के बारे में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से बात की। साथ ही भारत-यूरोपीय संघ के संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रमों और दुनिया के लिए इसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने काबुल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुए भीषण आतंकी हमले की निंदा की, जिसमें 170 लोगों की जान गई थी।

Spoke with @eucopresident Charles Michel, President of the European Council, about the evolving situation in Afghanistan. Also reiterated our commitment to further strengthening India-EU relations.

वहीं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने ट्वीट में लिखा कि नरेंद्र मोदी के साथ अफगानिस्तान में स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। हम आतंकवाद का कड़ा मुकाबला करने और मानवीय मदद मुहैया कराने के लिए साथ काम कर रहे हैं।



With @narendramodi exchanged over the situation in #Afghanistan

Working together to counter terrorism, deliver humanitarian aid and hold any future government accountable for meeting its international commitments

Broad international consensus on the response will be key. pic.twitter.com/mmSQjr3vhq