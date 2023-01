Parakram Diwas: PM मोदी ने 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया अनाम द्वीपों का नामकरण, दी ये खास सौगात

पराक्रम दिवस 2023 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किया। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।

India

oi-Pallavi Kumari

PM Narendra Modi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। अमित शाह ने इस खास मौके पर कहा, ''आज का दिन भारतीय सेना के तीनों अंगों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज प्रधानमंत्री जी की ये पहल कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों को हमारे 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के साथ जोड़कर उनकी स्मृति को चीरंजीव करने का प्रयास किया गया है।''

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ''नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सम्मान के साथ देश के गौरव के समान सुभाष बाबू की मूर्ति लगाने का काम किया। आज के दिन को पराक्रम दिन घोषित करने का काम किया।''

पीएम मोदी ने क्या-क्या कहा?

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ''अंडमान की ये धरती वो भूमि है, जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फहरा था। इस धरती पर पहली आजाद भारतीय सरकार का गठन हुआ था। इस सबके साथ अंडमान की इस धरती पर वीर सावरकर और उनके जैसे अनगिनत वीरों ने देश के लिए बलिदानों की पराकाष्ठा को छुआ था।''

This land of Andaman is the land where the tricolour was hoisted for the first time. Where the government of independent India was formed for the first time. Today is the birth anniversary of Netaji Subhash Bose. The country celebrates this day as Parakram Diwas: PM Narendra Modi pic.twitter.com/Tdwg4muWT5