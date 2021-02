Aero India के 13वें संस्करण का आगाज, पीएम मोदी बोले- आत्मनिर्भर भारत की दिखेगी झलक

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Aero India 2021 बेंगलुरु में एयरो इंडिया के 13वें संस्करण का आगाज हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच हो रहे एयरो इंडिया के शो में दुनियाभर के देशों की वायुसेनाएं नए विमानों की आधुनिक तकनीकी का प्रदर्शन करती हैं। इस शो के आयोजन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि ये एक ऐसा मंच है, जहां डिफेंस और एयरोस्पेस का अद्भुत सहयोग देखने को मिलता है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है, 'भारत रक्षा और एयरोस्पेस के क्षेत्र में असीमित क्षमता प्रदान करता है। इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए एयरो इंडिया एक अद्भुत मंच है। भारत सरकार ने इन क्षेत्रों में भविष्य की दृष्टि से काफी सुधार किए हैं जो हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए बल देंगे।''

India offers unlimited potential in defence and aerospace. Aero India is a wonderful platform for collaborations in these areas.

The Government of India has brought futuristic reforms in these sectors, which will add impetus to our quest to become Aatmanirbhar. https://t.co/0m123xhL5x