पीएम मोदी ने किया ड्राइवरलेस मेजेंटा लाइन मेट्रो का उद्घाटन, मेट्रो में किया सफर

First Time Metro में एक साथ दिखे Modi- Yogi, अंधविश्वास को दिखाया ठेंगा | वनइंडिया हिन्दी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा में दिल्ली मेट्रो की नई मेजेंटा लाइन का उद्घाटन किया। मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा के बॉटनिकल मेट्रो स्टेशन पहुंचे। वहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की। मेट्रो उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मेट्रो में सफर किया। वो बॉटनिकल गार्डन स्टेशन से ओखला बर्ड सेंचुरी स्टेशन तक गए। उनके साथ राज्यपाल राम नाईक, सीएम योगी आदित्यनाथ और स्थानीय बीजेपी विधायक पंकज सिंह भी मौजूद रहे। ये लाइन दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी मंदिर को सीधा नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से जोड़ेगी।

#WATCH PM Narendra Modi at inauguration of a stretch of the new Magenta line of the #DelhiMetro https://t.co/WcuRyyVKHH