कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में केरल सरकार की कोशिशों के कायल हुए पीएम मोदी, तारीफ में कहीं ये बातें

नई दिल्ली, मई 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के खिलाफ केरल सरकार के प्रयासों और वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ की है। बुधवार को पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वैक्सीन की बर्बादी को कम करने में हमारे स्वास्थ्यकर्मियों और नर्सों का उदाहरण प्रस्तुत करते देखना अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए टीकों की बर्बादी कम करना महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने इस ट्वीट में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को टैग भी किया है।

मुख्यमंत्री के इस ट्वीट पर पीएम ने दिया है रिप्लाई

आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा था कि राज्य को केंद्र सरकार से टीकों की 73,38,806 खुराकें मिली और उपलब्ध अतिरिक्त खुराकों का भी इस्तेमाल करते 74,26,164 खुराकें दी गईं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्य के स्वास्थ्यकर्मियों खासकर नर्सो की सराहना की थी।

Good to see our healthcare workers and nurses set an example in reducing vaccine wastage.

Reducing vaccine wastage is important in strengthening the fight against COVID-19. https://t.co/xod0lomGDb