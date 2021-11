शुक्रवार को यूपी के झांसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, वायुसेना को देंगे 'स्वदेशी हेलीकॉप्टर' का तोहफा

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, 17 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को फिर से उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वो झांसी में 'राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व' के मौके पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए हेलीकॉप्टर, ड्रोन और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्धक सूट सेव प्रमुखों को सौंपेंगे। आपको बता दें कि झांसी में बुधवार से तीन दिवसीय 'राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व' की शुरुआत हुई है। ये पर्व 'आजादी का अमृत महोत्सव' का हिस्सा है।

Photos of the indigenously designed and developed Light Combat Helicopters that PM Narendra Modi will formally hand over to the IAF in Jhansi, Uttar Pradesh on November 19 pic.twitter.com/f3WjFhiNqE