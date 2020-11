Covid-19: सीरम इंस्टीट्यूट में पीएम मोदी ने लिया वैक्सीन का जायजा, ट्वीट कर कही ये बात

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (28 नवंबर, 2020) देश के तीन बड़े रिसर्च सेंटरों का दौरा किया जहां कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। पीएम मोदी ने सबसे पहले गुजरात के अहमदाबाद स्थित जाइडस कैडिला के संयंत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत में तैयार की गई वैक्सीन का जायजा लिया साथ ही टीम की भी सराहना की। इसके बाद पीएम मोदी हैदराबाद के भारत बायोटेक प्लांट पहुंचे, वहां से फिर वह पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) में वैक्सीन की तैयारियों का निरीक्षण किया। सीरम इंस्टीट्यूट से दिल्ली के लिए रवाना होने के दौरान पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में टीम के साथ अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने अब तक की अपनी प्रगति के बारे में विवरण साझा किया।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच सभी को कोविड-19 वैक्सीन का बेसब्री से इंताजर है। इसी क्रम में आज पीएम मोदी ने वैक्सीन पर जानकारी लेने के लिए देश के तीन बड़े लैब का दौरा किया। अहमदाबाद के जाइडस बायोटेक पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर वहां की तैयारियों के बार में जानकारी दी। पीएम मोदी ने लिखा, 'अहमदाबाद में जाइडस बायोटेक पार्क का दौरा किया। यहां जाइडस कैडिला द्वारा विकसित किए जा रहे स्वदेशी डीएनए आधारित वैक्सीन के बारे में अधिक जानकारी ली। मैं जाइडस कैडिला द्वारा तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन के प्रयास के पीछे समर्पित टीम की सराहना करता हूं। भारत सरकार इस यात्रा में उनका समर्थन करने के लिए सक्रिय रूप से उनके साथ काम कर रही है।'

Had a good interaction with the team at Serum Institute of India. They shared details about their progress so far on how they plan to further ramp up vaccine manufacturing. Also took a look at their manufacturing facility. pic.twitter.com/PvL22uq0nl