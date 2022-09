यूपी, राजस्थान और गुजरात के लोग पहले सतर्क हो जाएं, गर्मी को लेकर आई भयावह रिपोर्ट, जानिए क्या होगा ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 6 सितंबर: दुनिया के दो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं ने भारत में गर्मी को लेकर एक रिसर्च किया है, जो काफी डरावनी है। यूं तो इस रिपोर्ट के हिसाब से पूरे भारत पर संकट मंडरा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के लोगों के लिए बिना देर किए तत्काल जाग जाने का समय है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों राज्यों में तापमान 51 डिग्री से ऊपर जाना आम बात हो जाएगी। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है, जब देश के कई हिस्सों ने इस साल भयानक गर्मी झेली है और अभी भी जो राज्य भारी बारिश के लिए जाने जाते थे, वह सूखाग्रस्त हो चुके हैं। जानिए क्या है पूरी रिपोर्ट।

English summary

On the basis of a global research, it has been claimed that in the coming decades UP, Gujarat and Rajasthan may experience severe heat and the temperature may remain above 51 degrees for several days