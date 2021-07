पेगासस प्रोजेक्ट: शिवसेना ने लोकसभा अध्यक्ष से की जांच की मांग, संजय राउत ने किया बड़ा दावा

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 20 जुलाई। देश में इन दिनों एक संदिग्ध सॉफ्टवेअर को लेकर बवाल मचा हुआ है, इसका नाम 'पेगासस स्पाइवेयर' बताया जा रहा है। केंद्र सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वह इस कंपनी के सॉफ्टवेअर से लोगों के डिवाइस हैक कर उनकी जासूसी कर रही है। इस मामले पर मचे घमासान के बीच शिवसेना ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक ज्ञापन सौंप 'पेगासस प्रोजेक्ट' मीडिया रिपोर्ट की जांच की मांग की है।

शिवसेना नेता संजय राउत ने मंगलवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि 'पेगासस' जासूसी के सिलसिले में दो केंद्रीय मंत्रियों- प्रह्लाद जोशी और अश्विनी वैष्णव के नाम भी सामने आए हैं। बाद में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वैष्णव, जिनकी जासूसी भी की गई है, उन्हें उसी (आईटी) विभाग का मंत्री बनाया गया। संजय ने आगे कहा, अगर यूपीए की सरकार होती तो बीजेपी देश में हंगामा करती, वे सदन को सुचारू रूप से चलने नहीं देते थे। हम संयुक्त संसदीय समिति से भी जांच की मांग करते हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों को सच बताना चाहिए।

Names of two Central Ministers - Pralhad Joshi & Ashwini Vaishnaw have also emerged in snooping row. Later they were inducted into Union Cabinet. Vaishnaw, who has also been spied upon, was made Minister of same (IT) department: Shiv Sena's Sanjay Raut on 'Pegasus' pic.twitter.com/kJUMQSwf2e