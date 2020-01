गौतम गंभीर ने ननकाना साहिब पर हमले को लेकर पाक पर साधा निशाना, इमरान को बताया सेना की कठपुतली

India

oi-Shilpa Thakur

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोकसभा सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने पड़ोसी देश पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुए हमले और एक लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराने को लेकर पाकिस्तान की आलोचना की है। इसके साथ ही गंभीर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सेना की कठपुतली तक कहा है।

गौतम गंभीर ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा फेक वीडियो शेयर किए जाने के बाद ट्वीट कर कहा, 'लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन का समर्थन करने के लिए बेकसूर पर्यटकों पर पत्थरबाजी करना और मौत की धमकी देना! ये पाकिस्तान है और इसलिए भारत सीएए का समर्थन करता है, इसी दौरान पाकिस्तानी सेना की कठपुतली फेक वीडियो शेयर तक खुद को मूर्ख बनाने में व्यस्त है।'

Death threats and stone pelting to innocent tourists to support forcible conversion of a girl! This is Pakistan and that is why #IndiaSupportsCAA

Meanwhile, Pakistan army’s puppet is busy making a fool of himself by tweeting fake videos. #JagjitKaur #NankanaSahib pic.twitter.com/vkNQhvTWIw