पिछले साल पाकिस्तान ने 5133 बार किया संघर्षविराम का उल्लंघन, हुए 244 आतंकी हमले: रिपोर्ट

India

oi-Love Gaur

Ministry of Home Affairs: भारत का पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। गृह मंत्रालय की ओर से पिछले 3 सालों में जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन और आतंकी हमलों के आंकड़ों को पेश किया गया है। साल 2018 से लेकर 2020 तक इन तीन वर्षों में बीते साल सबसे ज्यादा संघर्षविराम का उल्लंघन किया गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पाकिस्तान ने 5133 बार अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया है।

गृह मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2018 में पाकिस्तान ने 2140 बार युद्धविराम का उल्लंघन किया। जो 2019 में बढ़कर 3479 हो गया। वहीं पिछले साल 2020 में ये आंकड़ा 5133 पर पहुंच गया। ऐसे ही अगर 2018 में आम नागरिकों की हत्या की बात करें तो 30 लोगों को अपना निशाना बनाया। साल 2019 में 18 लोगों की जान गई। वहीं बीते साल 2020 में 22 लोगों की मौत हुई।

MHA provides details of ceasefire violations, terrorist attacks, civilians & security force personnel killed/injured in ceasefire violations & terrorist attacks along with the number of terrorists killed in counter-attacks during each of the last three years in J&K, in Parliament pic.twitter.com/w1DCIvtrfn