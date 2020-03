चिदंबरम ने पूछा- अगर CAA का लक्ष्य अल्पसंख्यकों को लाभ देना है तो मुस्लिम बाहर क्यों?

India

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली। सीनियर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जबरदस्त हमला बोला। पूर्व वित्तमंत्री ने कहा कि, अमित शाह ने अपने बयान में कहा है कि, अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी व्यक्ति नागरिकता अधिनियम में संशोधन से प्रभावित नहीं होगा। तो अल्पसंख्यकों की सूची से मुसलमानों को बाहर क्यों रखा गया है। बता दें कि कांग्रेस नेता लगातार सीएए का विरोध कर रहे हैं।

रविवार को पूर्व वित्तमंत्री पी चिंदबरम ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कई ट्वीट किए। चिदंबरम ने लिखा कि, यदि सीएए का उद्देश्य सभी अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाना है (कोई भी प्रभावित नहीं होगा एचएम कहते हैं), तो अधिनियम में उल्लिखित अल्पसंख्यकों की सूची में मुसलमानों को इससे बाहर क्यों रखा गया है? एक अन्य ट्वीट में चिदंबरम ने कहा कि, गृह मंत्री का कहना है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित कोई भी सीएए से प्रभावित नहीं होगा। अगर यह सही है, तो उसे देश को बताना चाहिए कि कौन सीएए से प्रभावित होगा?

चिंदबरम ने मोदी सरकार से नए नागरिकता कानून को पास करने को लेकर पूछ कि, यदि सीएए से कोई प्रभावित नहीं होगा, तो सरकार ने कानून क्यों पारित किया? बता दें कि, गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में रविवार को सीएए पर भ्रम दूर करने के लिए एक रैली को संबोधित किया। जहां उन्होंने कहा, मैं अल्पसंख्यक वर्ग को आश्वस्त करता हूं कि सीएए सिर्फ नागरिकता देता है और कुछ भी नहीं लेता है। यह आपको किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा।

Home Minister says that no one belonging to the minorities will be affected by CAA. If that is correct, then he should tell the country who will be affected by CAA.

If nobody will be affected by CAA, as it stands at present, then why did the government pass the law?