गुजरात निकाय चुनाव में मिली बंपर जीत पर बोले अमित शाह- अब बंगाल की बारी, देखिए VIDEO

नई दिल्‍ली। गुजरात निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बंपर जीत मिली है। इस जीत से जहां पार्टी का मनोबल बढ़ा है वहीं कार्यकर्ता भी गदगद हैं। पीएम मोदी ने इस जीत को स्‍पेशल बताया है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लेह-लद्दाख से लेकर हैदराबाद तक बीजेपी को जीत मिली है और अब बंगाल की बारी है। उन्‍होंने कहा कि ''​​देशभर में किसान आंदोलन, कोरोना, कई प्रकार की भ्रांतियां विपक्ष ने खड़ा करने का प्रयास किया था। हर भ्रांति को तोड़ते हुए एक के बाद एक नतीजे आ रहे हैं। लेह लद्दाख से लेकर हैदराबाद तक, गुजरात से लेकर अब बंगाल में चुनाव हैं, उसके नतीजे भी अच्छे आने वाले हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक संपूर्ण विजय बीजेपी को मिली है।''

गुजारत निकाय चुनावों में मिली बंपर जीत से भारतीय जनता पार्टी गदगद है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस जीत को बीजेपी के लिए स्पेशल बताया है तो गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लेह-लद्दाख से लेकर हैदराबाद तक बीजेपी को जीत मिली है और अब बंगाल की बारी है। बीजेपी ने छह नगर निगमों में शानदार जीत हासिल की है और 449 सीटों पर कमल खिल चुका है और कई सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने जितनी सीटें लड़ीं उनमें से करीब 85 पर्सेंट सीटें जीती हैं। कांग्रेस इस चुनाव में बुरी तरह हारी है और उसे सिर्फ 44 सीटें मिलीं। बीजेपी ने अकेले भावनगर कॉर्पोरेशन में 44 सीटें जीती हैं।

