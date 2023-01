Odisha Makar Mela: कटक में मकर संक्रांति मेले में मची भगदड़, 12 लोग घायल, 1 की मौत

ओडिशा के कटक में मकर संक्रांति मेले के दौरान भगदड़ मच दई। टी ब्रिज पर अचनाक लोग भागने लगे, जिसमें कई लोगों के मरने की आशंका है।

India

oi-Love Gaur

Odisha Cuttack Makar Mela: ओडिशा के कटक में मकर संक्रांति के मेले में बड़ा हादसा हो गया। कटक के टी-ब्रिज पर भगदड़ मच गई, जिसमें एक व्यक्ति के मरने की खबर सामने आई है, जबकि 12 लोगों के घायल होने की खबर है। मकर संक्रांति मनाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु कटक के सिंहनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए तत्काल भेजा जा रहा है।

बडंबा-गोपीनाथपुर टी-ब्रिज पर भगदड़

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कटक में बडंबा-गोपीनाथपुर टी-ब्रिज पर मची भगदड़ में बच्चों सहित 12 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना हैं। मकर संक्रांति मनाने के लिए लाखों श्रद्धालु सिंहनाथ मंदिर आए थे। घायल तुरंत उपचाल के लिए पास के अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है।

Odisha CM Naveen Patnaik has expressed grief on the death of a woman & announced an ex-gratia of Rs 5 lakhs for the next of kin of the deceased.