'विश्व पाखल दिवस' पर ओडिशा सीएम ने शेयर की 4 साल पुरानी खास तस्वीर

भुवनेश्वर: उड़िया के पारंपरिक और पसंदीदा भोजन में पाखल का अपना विशेष महत्व है। 20 मार्च को पाखल दिवस काे रूप में मनाया जाता है। शनिवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से लेकर प्रदेश के युवाओं और फूड ब्लॉगर्स तक सभी ने पाखला का स्वाद चखा। हर साल 20 मार्च को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इस पारंपरिक और स्वादिष्ट उड़िया भोजन को लोकप्रिय बनाने के लिए 'विश्व पाखला दिवस' ​​के रूप में मनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजेपी वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, सीपीआई नेता सीताराम येचुरी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के साथ पाखल खाने की साल 2018 की तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमेशा उड़िया व्यंजनों को पसंद करने की ये एक खुशी है, विशेष रूप से मेरी पसंदीदा पाखल। उन्होंने कहा कि जब भी हम पाखला परोसे, राज्य और देश के बाहर से आए मेहमानों की सराहना को याद रखें। इसके साथ ही उन्होंने पाखल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हैशटैग #PakhalaDibasa भी लगाया।

It is always a pleasure to relish Odia cuisine, especially my favourite #Pakhala which I have a special liking for. Remember fondly the appreciation of guests from outside the state and country whenever we served them #Pakhala. Wishing you all a happy #PakhalaDibas pic.twitter.com/u2yihyChtN