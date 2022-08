NV Ramana farewell: CJI रमन्ना की तारीफ करते हुए रो पड़े वरिष्ठ वकील दवे, देखें इमोशनल Video

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 26 अगस्त। आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। आज देश की सर्वोच्च अदालत की वेबसाइट पर सेरेमोनियल बेंच की लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है, जो कि कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ है। मालूम हो कि अब रमन्ना की जगह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित होंगे। ललित के नाम की सिफारिश खुद रमन्ना ने ही की थी।

Senior Advocate Dushyant Dave gets emotional and cries in Court Hall 1 at CJI NV Ramana farewell #SupreemCourt #SupremeCourtOfIndia #CJINVRamana #CJIRamana pic.twitter.com/dsZsp9796F

English summary

CJI NV Ramana farewell today. Senior advocate Dushyant Dave cried praising CJI,said- you will be called the judge of the people. here is video, please have a look.