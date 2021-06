Nusrat Jahan Row: नुसरत जहां के गर्भवती होने पर बोले पति निखिल जैन-'वो किसी और के साथ.......'

India

oi-Ankur Sharma

कोलकाता, 9 जून। मशहूर बंगाली अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में हैं। कहा जा रहा है कि वो और उनके पति निखिल जैन के बीच विवाद चल रहा है और दोनों दिसंबर 2020 से साथ नहीं रह रहे हैं और तो और नुसरत इन दिनों प्रेग्नेंट हैं और निखिल ने कहा है कि वो इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक नुसरत जहां इन दिनों टॉलीवुड अभिनेता यश दासगुप्ता के काफी करीब हैं और इन दोनों की दोस्ती ही नुसरत और उनके पति निखिल जैन के झगड़े का कारण है।

English summary

In an interview with Calcutta Times, Nusrat Jahan's husband, Nikhil Jain had talked about his marriage beliefs but had remained tight-lipped on his and Nusrat's separation reports