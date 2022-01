लद्दाख: नए साल पर LAC पर मिले भारत और चीन के सैनिक, एक-दूसरे को दी मिठाइयां

India

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 1 जनवरी: पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा है, हालांकि इस बार कोरोना महामारी और सख्त नियमों की वजह से लोग सार्वजनिक स्थानों पर नहीं सेलिब्रेट कर पाए। वहीं दूसरी ओर भारतीय सीमा की सुरक्षा में लगे जवानों ने भी नए साल का जश्न मनाया। इस दौरान पड़ोसी देशों को मिठाइयां भी दी गईं। जिसमें चीन का नाम भी शामिल है। चीन के साथ पिछले डेढ़ साल से लद्दाख में विवाद जारी है। हाल ही में उसने अरुणाचल में नया विवाद खड़ा किया था।

भारतीय सेना के मुताबिक नए साल के मौके पर सैन्य अधिकारी और जवान लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स, डेमचोक, नाथुला और कोंगरा ला क्षेत्रों के अग्रिम पोस्ट पर पहुंचे। वहां पर दोनों देशों के जवानों ने एक-दूसरे को मिठाइयां और फल दिए। सेना के मुताबिक केके पास, डीबीओ, बॉटलनेक, कोंकला, चुशुल मोल्दो, बम ला और वाचा दमई में भी इसी तरह गिफ्ट का आदान-प्रदान हुआ। साथ ही दोनों देशों के सैनिकों ने एक-दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से पालन किया गया।

On the #NewYear2022, Indian Army and People's Liberation Army (PLA) of China exchanged greetings and sweets in Hot Springs, Demchok, Nathula, and Kongra La areas along the Line of Actual Control today pic.twitter.com/2JRB0KtQTc