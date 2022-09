नेताजी की बेटी अनिता बोस ने की सरकार से मांग, नेताजी के अस्थियां लाई जाएं हिंदुस्तान

India

नई दिल्ली, सितंबर 08। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्तव्यपथ पर इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस मौके पर नेताजी की बेटी अनिता बोस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वो आज अपने पिता को मिले इस सम्मान से काफी खुश हैं, लेकिन मैं यह चाहती हूं कि नेताजी की अस्थियां हिंदुस्तान वापस लाई जाएं, क्योंकि नेताजी ने आजाद हिंदुस्तान में कदम नहीं रखा था।

आजाद भारत में लाए जाएं नेताजी

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अनिता बोस ने कहा, "नेताजी आजाद भारत में पैर नहीं रख पाए थे, लेकिन मैं चाहती हूं कि कम से कम उनकी अस्थियां भारत लाई जाएं और उन्हें एक अंतिम विश्राम स्थल पर रखा जाए। दस्तावेज इस बात के सबूत हैं कि 18 अगस्त 1945 को वर्तमान ताइवान में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। मुझे उम्मीद है कि उनकी अस्थियां देश में वापस लाई जाएंगी।"

