NCP का एकनाथ शिंदे पर हमला, CM बोले- गवर्नर के बयान का नहीं करेंगे समर्थन, मराठियों के योगदान को ना भूल सकते

oi-Sushil Kumar

मुंबई, 30 जुलाई : राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) के राजस्थानी गुजराती वाले बयान से महाराष्ट्र की राजनीति जबरदस्त गरमा गई है। अपने बयान से महामहिम लगातार चौतरफा घिरते जा रहे हैं। शिवसेना, मनसे, कांग्रेस के बाद अब एनसीपी ने निशाना साधा है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने राष्ट्रपति से राज्यपाल को हटाने की मांग की है। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी राज्यपाल के बयान का समर्थन नहीं किया।

#WATCH | Mumbai: Nationalist Congress Party (NCP) workers protest over Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari's "If Gujaratis and Rajasthanis are removed from Maharashtra, especially Mumbai and Thane, no money would be left here..." remark. pic.twitter.com/yaH4ETJCDl