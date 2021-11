नवाब मलिक ने शेयर की पूर्व सीएम फडणवीस की पत्नी अमृता की ड्रग पेडलर संग तस्वीर, पूछा-क्या कनेक्शन है?

India

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 01 नवंबर। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर फर्जवाड़े का आरोप लगाने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने अब ड्रग्स केस के मसले पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस पर निशाना साधा है। उन्होंने दो फोटो शेयर की है।

English summary

Nawab Malik Shares A Photo Of Amruta Fadnavis With A Jaideep Rana, asked -what is the connection? . here is jis tweet, please have a look.