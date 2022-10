मुंबई एयरपोर्ट पर 9.8 करोड़ की कोकीन बरामद, अंडरगारमेंट मे छिपाकर लाया था तस्कर

India

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर। मुंबई एयरपोर्ट पर से 9.8 करोड़ रुपये की कीमत कोकीन बरामद हुई है। तस्कर बड़े ही शातिर तरीके मादक पदार्थ की तस्करी को अंजाम देने वाला था। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची अदीस अबाबा से इथियोपियाई एयरलाइंस की फ्लाइट ET-610 पहुंचे एक पैक में 980 ग्राम कोकीन मिली। पैक को अंडरगारमेंट्स के छिपाकर रखा गया था।

मुंबई एयरपोर्ट कस्टम ने अदीस अबाबा से इथियोपियाई एयरलाइंस की फ्लाइट ET-610 से पहुंचे एक पैक्स से 9.8 करोड़ रुपये की कीमत का 980 ग्राम कोकीन जब्त किया। जिसमें कंट्राबेंड को अंडरगारमेंट्स में छुपाया गया था। पैक्स को जब्त करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार होने के बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Mumbai Airport Customs seized 980 grams of Cocaine worth Rs 9.8 crores from a pax arrived by Ethiopian Airlines flight ET-610 from Addis Ababa, Contraband was concealed in the undergarments. Pax has been arrested & remanded to judicial custody: Customs pic.twitter.com/NreVPZybxI