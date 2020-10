मुकेश खन्ना ने फिल्म का नाम 'Laxmi Bomb' रखने पर जताई आपत्ति, कहा- क्या आप अल्लाह बॉम्ब या बदमाश जीसस नाम रख सकते हैं?

View this post on Instagram

Kya Laxmi Bomb Title se koi film release honi chahiye ? Is par poore Desh Me Bahas chidhi hui hai. Kuch log film ko ban karne ki maang kar rahe hai. Mujhse poocho to film ban Jayez naheen hai. Kyonki kisi ne film Abhi dekhi naheen hai. Sirf trailer dekha hai. Film Abhi baaki hai. So TITLE ki hi baat karte hain. Laxmi ke aage Bomb jodna shararat se bhara lagta hai. Commercial interest ki soch lagta hai. Kya ise allow karna chahiye ? Obviously NAHEEN ! Kya aap Allah Bomb ya Badmash Jesus film ka naam rakh sakte hain ?Obviously NAHEEN !! To Phir Laxmi Bomb kaise !!! Ye DHRISHTATA Filmy log is liye karte hai ki Wo janate hain ki isme shor machega. Log chillayenge. Phir chup ho jayenge. Lekin lage hathon film ka Promotion ho jayega. Film to release honi hi hai. Log Toot padenge FIRST DAY theatre par dekhne ke liye ki Kya hai is film me ? Kya hai film ke title ka matlab ?? Ye hota aaya hai...Hota rahega... Ise Rokna padhega ! Aur ye Janata Janardan Ya PUBLIC hi kar sakti hai. Ek baat to saaf hai. In commercial logon me Hinduon ka Dar ya khouf ratti bhar bhi naheen hai. Wo unhe SAHISHNU manate hain. Soft target samajhte hain. Unhe pata hai kisi aur Dharam ya Samprdaay se ye panga lekar ke batao TALWAREN Nikal aayengi. TALWAREN !! Isliye unko lekar film ke title naheen bante. Kuch Log ise Love Jehad ya Islamic funding ka naam de rahe hain. Ho sakta hai, naheen bhi ho sakta. Lekin films me ४० saal beeta kar itna to Daave ke saath kah sakta hoon ki har Producer apni film ko HIT dekhna chahta hai. Is liye aise paintare laata hai. LAXMI BOMB unhi me se Ek hai. DIFFUSE karo ise !!!!