मोरबी पुल हादसे में एक्शन क्यों नहीं ले रहे ED और CBI, ममता बनर्जी का केंद्र पर तीखा हमला

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

गुजरात के मोरबी में ओवरब्रिज गिरने की वजह से अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले में पुलिस ने पुल की मरम्मत करने वाली कंपनी के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में लापरवाही को लेकर गुजरात सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से मिलने जाने के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आखिर मोरबी मामले में सीबीआई-ईडी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है?क्या सीबीआई-ईडी सिर्फ आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना जानती है?

Why're ED & CBI taking action against criminals involved in Morbi incident? They take action against only common people. Accountability should be fixed...I won't talk anything about the PM as it is his state...I'll not talk anything about politics: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/MxdwBnc8OG