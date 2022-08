Monsoon update: 1 जून से 15 अगस्त के बीच कई राज्यों में हुई सामान्य से कम बारिश, दिल्ली-यूपी का बुरा हाल

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 17 अगस्त। देश के कई राज्य भारी बारिश से ग्रसित है, तो वहीं कई प्रांत ऐसे हैं, जो अब भी बारिश के लिए तरस रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश में 1 जून से 15 अगस्त के बीच कई प्रदेशों में सामान्य से 15 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जो कि एक चिंताजनक बात है। जहां कम बारिश हुई है, उसमें यूपी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है।

English summary

Between June 1 and August 15, there was less rain than normal in many states.Bad condition of Delhi-UP says IMD.