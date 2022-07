Monkeypox:विशेषज्ञों ने कम संक्रामक होने का किया दावा, लेकिन ऐसे लोगों के लिए हो सकता है घातक

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 24 जुलाई: भारत में मंकीपॉक्स के चार मामले आ चुके हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर चुका है। दुनियाभर के 75 देशों में यह इस समय फैला हुआ है और राजधानी दिल्ली में रविवार को जो पहला मामला सामने आया है, उसने स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंताएं और भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। केंद्र सरकार सतर्क है और जरूरी दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन राहत की बात ये है कि कई बड़े विशेषज्ञों की राय में घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कोरोना की तुलना में कम संक्रामक है। लेकिन, फिर भी इससे पूरी तरह से सावधान रहना इसलिए जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग इसकी चपेट में आसानी से आ सकते हैं और उनके लिए यह काफी घातक भी साबित हो सकता है।

English summary

Indian health experts claim that monkeypox disease is less contagious, less severe and less fatal. People with weak immunity need to be careful