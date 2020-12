धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस पर निशाना, मनमोहन सरकार से बेहतर स्थिति में हैं आज किसान

India

भुवनेश्वर। Dharmendra pradhan attack on Congress किसान आंदोलन को लेकर घिरी केंद्र सरकार लगातार किसानों के समझाने की कोशिश में लगी है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इसी का नतीजा है कि इस कड़ाके की ठंड में एक महीने के बाद भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मोदी सरकार जो कर रही है वो किसानों के हित के लिए ही हैं। धर्मेंद्र प्रधान इन दिनों ओडिशा के दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने भुवनेश्वर में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के मौके पर ओडिशा सरकार पर निशाना साधा था। वहीं शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान धेनकनल पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस और बीजेडी को आड़े हाथ लिया।

मोदी सरकार में बेहतर हुई है किसानों की स्थिति- धर्मेंद्र प्रधान

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2014 से पहले मनमोहन सरकार में किसानों की स्थिति बहुत खराब थी, उन्हें 1 क्विंटल धान के लिए सरकार की तरफ से 1310 रुपए का भुगतान किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है। मोदी सरकार ने किसानों को प्रति क्विंटल धान का 1815 रुपए का भुगतान देना शुरू कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ओडिशा के किसानों के खातों में 53,680 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर कर दिए हैं।

