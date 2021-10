मंत्री नवाब मलिक का आरोप- एनसीबी ने क्रूज छापे में पकड़े गए भाजपा नेता के रिश्तेदार को छोड़ दिया

India

मुंबई, 9 अक्‍टूबर। क्रूज ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने शनिवार को आरोप लगाया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) बड़ा आरोप लगाया है। मंत्री मलिक का दावा है कि मुंबई के तट पर क्रूज जहाज पर एनसीबी की छापेमारी के दौरान पकड़े गए भाजपा नेता के रिश्तेदार को छोड़ दिया।

नवाब मलिक ने दावा किया कि एनसीबी टीम ने भाजपा नेता मोहित कंभोज के बहनोई ऋषभ सचदेव को हिरासत में लिया था, लेकिन ड्रग्स का भंडाफोड़ होने के तुरंत बाद उन्हें छोड़ दिया गया। मोहित कंभोज मुंबई भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब का आरोप है कि ड्रग रोधी एजेंसी ने ऋषभ सचदेव सहित तीन लोगों को छोड़ दिया। प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचरवाला अन्य दो को मुफ्त चलने की अनुमति दी गई थी।

मलिक ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने छापेमारी के बाद हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या के बारे में अस्पष्ट बयान दिया। उन्होंने कहा कि 8-10 लोगों को हिरासत में लिया गया है जबकि11 लोग थे। स्थानीय पुलिस नजर रखे हुए थी। स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन सुबह तक यह संख्या घटकर आठ रह गई थी। तीन लोगों को छोड़ दिया गया।

Out of 11 people detained on cruise Rishab sachdev, Pratik Gaba and Amir Furniturewala were released within hours.

The NCB must answer on whose instructions were these 3 released?

