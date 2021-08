अफगानिस्तान संकट: भारत सरकार ने बताया ऑपरेशन 'देवी शक्ति' के तहत कितने अपनों की हुई वापसी

India

नई दिल्ली, 24 अगस्त: अफगानिस्तान की जनता इन दिनों बहुत बुरे दौर का सामना कर रही हैं। तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा करके पूरे देश को अपने अंडर में कर लिया है। ऐसे में दुनिया के और देश वहां फंसे अपने लोगों को निकालने के लिए एयरलिफ्ट ऑपरेशन को पूरा कर रहे हैं। इस बीच भारत भी अपने लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन काबुल को अंजाम दे रहा। अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने को लेकर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मीडिया से बात करते हुए भारत आने वाले लोगों की जानकारी साझा की।

दरअसल, भारत सरकार ने इस ऑपरेशन को 'देवी शक्ति' का नाम दिया है, जिसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मीडिया को बताया कि अब तक हमने अफगानिस्तान से 626 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। इसमें से हमारे 228 नागरिक है। अफगानिस्तान के सिख समुदाय के 77 लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इसके साथ ही उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर भी बयान दिया।

