सुषमा स्वराज पर माइक पोम्पियो की टिप्पणी 'अपमानजनक', एस जयशंकर का पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री पर पलटवार

ट्रंप सरकार में अमेरिका के विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। इसपर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें जमकर लताड़ा है।

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के दौरान वहां के विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो ने पूर्व विदेश मंत्री और दिवंगत नेता सुषमा स्वराज को लेकर बहुत ही अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। दरअसल, पोम्पियों ने एक किताब लिखी है, जिसमें स्वराज के बारे में अनर्गल टिप्पणियां की गई हैं, जो उनकी गरिमापूर्ण शख्सियत के पूरी तरह उलट है। इसपर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोम्पियो पर तीखा पलटवार किया है। हालांकि, पोम्पियो ने उसी किताब में जयशंकर और एनएसए अजित डोवाल की जमकर तारीफ भी की है। यही नहीं, उन्होंने पुलवामा हमले के बाद की परिस्थितियों को लेकर भी एक 'शिगूफा' छोड़ा है। लेकिन, विदेश मंत्री सुषमा पर की गई टिप्पणी से सख्त नाराज हैं और उन्होंने भारत की ओर से पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री को इसका एहसास करा दिया है।

