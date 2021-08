Mayanti-Binny's Love Story: एक इंटरव्यू के दौरान हुई थीं बिन्नी और मयंती की आंखें चार, 5 साल बाद हुआ था खुलासा

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 30 अगस्त। देश के जाने-माने क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी ने आज क्रिकेट के सभी फार्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। मालूम हो कि बिन्नी लंबे वक्त से इंडियन टीम से काफी दूर थे और साल 2016 के बाद से उन्होंने एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। गौरतलब है कि बिन्नी ने इंडिया के लिए 2014 से 2016 तक छह टेस्ट, 14 वनडे और तीन टी20 मैच खेले हैं। उनकी बेस्ट पारी की अगर बात की जाए तो साल 2014 में उन्होंने बांग्‍लादेश के खिलाफ 4 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए थे, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है।

यहां देखें: जब मयंती ने लिया था बिन्नी का इंटरव्यू, रिलेशनशिप पर पूछा था सवाल

English summary

Stuart Binny announces retirement from first class and International cricket, here is Mayanti Langer And Stuart Binny's Love Story. It really Touching, Both met first Time Durting Interview, read details.