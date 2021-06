PGI रैंकिंग को लेकर बोले मनीष सिसोदिया- पंजाब के सरकारी स्कूलों में चलता है शराब का अड्डा

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जून 12। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल एजुकेशन रैंकिंग रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें चंडीगढ़, पंजाब, तमिलनाडु और केरल के सरकारी स्कूलों को सबसे बेहतर बताया गया था। अब इस रिपोर्ट को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र और पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पीएम मोदी और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच गहरी दोस्ती चल रही है और ये रिपोर्ट उनकी जुगलबंदी को दर्शाती है।

पंजाब में 800 सरकारी स्कूल हुए हैं बंद- सिसोदिया

मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ही दयनीय है, इसीलिए कैप्टन अमरिंदर की इस नाकामी को छिपाने के लिए पीएम मोदी ने ये रिपोर्ट जारी कर दी। सिसोदिया ने कहा कि पंजाब में पिछले 2-3 सालों में 800 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है और जो बचे हैं, उन्हें प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया है।

Punjab's govt schools are in a miserable state. To hide CM Amarinder Singh's failure, PM Modi issued a report saying Punjab schools are outstanding. This shows 'jugalbandi' b/w two leaders; Captain Sahab has shut 800 govt schools in last 2-3 years: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/RRTq8MCw0n