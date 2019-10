वायरल वीडियो: गाड़ी का शीशा तोड़ रहा था, खुद के ही मुंह पर लग गई ईंट

India

oi-Shilpa Thakur

नई दिल्ली। इस समय इंटरनेट पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। जिसमें दिख रहा है कि एक आदमी किसी की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके शीशे पर ईंट फेंकता है। लेकिन गाड़ी के शीशे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और ईंट उल्टा उसके मुंह पर आ लगती है। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को कर्मा का कमाल बता रहे हैं।

क्या आपने कभी अपने जीवन में इंस्टैंट कर्मा देखा है। यानी अगर कोई किसी का कुछ बुरा कर रहा हो तो तुरंत उसी का नुकसान हो जाए? हालांकि इंटरनेट पर शेयर किए गए इस वीडियो में तो यही दिखाई दे रहा है। जिसे इंटरनेट पर लोग इंस्टैंट कर्मा बता रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी को एक व्यक्ति नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है।

A 40-year-old man hurled a brick at a specially adapted disabled car - but it bounced back and hit him in the face. 😂🤣

The police later arrested him for criminal damage. #karma pic.twitter.com/pNtUgTDrQM